 

Путин подписал распоряжение о мерах по ликвидации загрязнения в Усолье-Сибирском

30.07.2020, 22:16, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в течение трех месяцев утвердить план мероприятий по решению проблемы в городе Усолье-Сибирское Иркутской области, следует из распоряжения главы государства.

«Правительству Российской Федерации в трехмесячный срок утвердить план мероприятий (дорожную карту) по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды на территории городского округа г. Усолье-Сибирское Иркутской области в результате экономической деятельности, связанной с производством химической продукции», – говорится в распоряжении главы государства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент также поручил Минздраву обеспечить оказание медпомощи работникам организаций, осуществляющих работы по устранению загрязнения окружающей среды.

Кроме того, распоряжением утверждается положение о межведомственной рабочей группе по обеспечению предупреждения и устранения загрязнения окружающей среды в Усолье-Сибирском. В ее задачи, кроме разработки дорожной карты, входят координация работ, связанных с учетом объектов накопленного вреда окружающей среды и ликвидацией такого вреда, обеспечение контроля за выполнением дорожной карты и эффективностью расходования средств и др.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин провел совещание по экологической ситуации в Усолье-Сибирском, в ходе которого распорядился мобилизовать для решения экологических проблем города ресурсы всех органов власти, привлечь возможности Минобороны, войск химической защиты.

Глава государства назвал экологическую ситуацию в городе непростой, отметив, что груз экологических проблем накапливался здесь с 1930-х годов.

Напомним, Усолье-Сибирское – один из старейших городов в Приангарье. В нем проживают около 76 тыс. человек. Он входит в список городов РФ с самым загрязненным воздухом. Долгое время завод «Усольехимфарм» – производитель фармацевтического сырья – был основным градообразующим предприятием, но несколько лет назад производство было ликвидировано из-за банкротства.





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