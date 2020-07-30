Задержанные россияне имели разрешение на работу в Белоруссии

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30.07.2020, 21:53, Новости дня

Россияне, задержанные в санатории под Минском, имели разрешение на работу в Белоруссии, сообщил посол РФ в республике Дмитрий Мезенцев.

«Они пересекли границу, предъявив сотрудникам пограничной службы те документы, которые дают основания вести рабочую деятельность на территории республики», – сказал посол в эфире Первого канала, передает ТАСС.

В Белоруссии задержали 33 россиян, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании Вагнера. Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике. Задержанные начали давать показания, возбуждено дело о подготовке терактов.

Минск заявил о подготовке в РФ «еще двух группировок», чтобы «делать революцию» в Белоруссии. Москва назвала заявления белорусской стороны одиозными и не выдерживающими никакой критики.

Мезенцев сообщал, что основанием для приезда россиян в Белоруссию стал договор с фирмой, зарегистрированной в республике. У каждого из них есть соответствующий трудовой договор.

Он отмечал, что россияне собирались вылететь из Минска в Стамбул, чтобы «обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов».





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