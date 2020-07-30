И. о. главы района Дагестана задержан по подозрению в организации ОПГ

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30.07.2020, 21:48, Новости дня

Следователи задержали исполняющего обязанности главы Дербентского района Дагестана Фуада Шихиева по подозрению в организации преступной группы, сообщил источник в силовых структурах республики.

«Следователи в Дагестане задержали и. о. главы Дербентского района, подозреваемого в организации ОПГ, занимавшейся хищением и продажей земельных участков, ущерб от действия которой составил 200 млн рублей. После завершения обысков и опросов и. о. главы Дербентского района был задержан. В ближайшие дни ему будет избрана мера пресечения», – приводит слова источника ТАСС.

Всего, по данным источника, в рамках уголовного дела «задержаны порядка шести человек».

«Следственные действия еще продолжаются, возможно, число задержанных возрастет», – добавил источник.

Напомним, в четверг утром начались обыски в здании администрации Дербентского района республики и в доме исполняющего обязанности главы района Фуада Шихиева в рамках возбужденного уголовного дела.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о коррупционных проблемах в Дагестане.





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