 

Пискун стал советником Венедиктовой

30.07.2020, 21:35, Новости дня

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова назначила 61-летнего председателя Союза юристов Украины, бывшего генпрокурора Святослава Пискуна своим советником на общественных началах. Копию приказа от 27 июля опубликовал в своем Facebook другой экс-генпрокурор Юрий Луценко.

Рядом он разместил фото нового руководителя делегации Украины на переговорах в Минске, 86-летнего Леонида Кравчука и подписал: “В бой идут одни… молодые лица”.

В бій ідуть лише … молоді обличчя

Posted by Юрій Луценко on Neljapäev, 30. juuli 2020

В пресс-службе Офисе генпрокурора подтвердили hromadske назначение Пискуна советником Венедиктовой.

Пискун трижды занимал пост главы Генпрокуратуры: в 2002–2003, 2004–2005 и в 2007 годах. Он несколько раз говорил, что может через суд восстановиться в должности.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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