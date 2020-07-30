Козак назвал переговоры советников в нормандском формате спектаклем и заявил, что не намерен участвовать в нем – СМИ

30.07.2020, 21:35, Новости дня

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак 27 июля написал письмо советнику канцлера Германии Яну Хеккеру, в котором назвал переговоры об урегулировании ситуации на Донбассе на уровне политических советников лидеров “Нормандской четверки” бессмысленными и предложил отказаться от этого формата. Копии послания адресованы главе Офиса президента Украине Андрею Ермаку, советнику президента Франции Эммануэлю Бонну, а также министрам иностранных дел этих государств, пишет издание “Страна”.

Оно приводит скриншот документа, полученного от Офиса президента.

В письме говорится, что работа советников глав государств нормандского формата неэффективна. Козак утверждает, что недавно заключенное соглашение о прекращении огня принималось практически без участия Франции и Германии, а целиком основывалось на российских предложениях.

Также он подверг критике проект некоего документа, который сейчас прорабатывается в рамках “четверки”. Его подробности в послании не приводятся, однако Козак заявляет, что документ бессодержательный.

“Это приводит к мысли прекратить бессмысленные переговоры советников N4 по содержательным вопросам урегулирования конфликта. Конечно, этот “эксперимент” может быть продолжен, но уже без деятельного участия России. Со всей ответственностью заверяю, что я не намерен дальше участвовать в этом бесконечно длящемся “спектакле” с откровенной имитацией бурной деятельности по урегулированию”, – написал замглавы администрации президента РФ.

Он предложил предоставить помощникам лидеров стран “Нормандской четверки” заниматься исключительно техническим сопровождением встреч глав государств. А согласование вопросов, которыми занимались Козак, Ермак, Хеккер и Бонн, – передать министрам иностранных дел Украины, России, Германии и Франции.

Скриншот: strana.ua

Скриншот: strana.ua

Скриншот: strana.ua

Источник российского агентства “РИА Новости” подтвердил существование письма, заметив, что Козак не выдвигал предложений по выходу РФ из переговоров.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

10 июля 2020 года Козак обвинил Украину в намерении выйти из переговоров в минском и нормандском форматах.