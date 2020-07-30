 

Польша захотела участвовать в суде по «Северному потоку – 2»

30.07.2020, 21:30, Новости дня

Польская нефтегазовая компания PGNiG намерена принимать участие в судебном разбирательстве по делу об освобождении «Северного потока – 2» от требований новой газовой директивы ЕС, сообщил председатель правления компании Ежи Квечиньский.

«Сегодня PGNiG и PST (немецкая дочерняя компания PGNiG – PGNiG Supply & Trading) передали в Высший суд Дюссельдорфа заявление об активном участии в разбирательстве по вопросу апелляции Nord Stream 2 (оператор «Северного потока – 2» – прим. ВЗГЛЯД) на негативное решение регулятора о прекращении действия законодательства ЕС», – сообщил Квечиньский в соцсетях, передает РИА «Новости».

Он отметил, что активное участие в разбирательстве позволит «эффективно защищать интересы» польского бизнеса и Польши в целом.

Напомним, компания Nord Stream 2 AG подала апелляцию на отказ суда ЕС рассматривать иск оператора газопровода «Северный поток – 2» против действия норм Газовой директивы Евросоюза в отношении трубопровода.

В январе Федеральное сетевое агентство Германии приняло заявки от Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG на выведение газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» из-под действия Газовой директивы ЕС. Однако в мае немецкий регулятор отказался выводить «Северный поток – 2» из-под действия этой нормы.





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