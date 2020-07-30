Бывший кандидат в президенты США умер от COVID-19

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30.07.2020, 21:30, Новости дня

Баллотировавшийся в президенты США Херман Кейн, переживший рак четвертой стадии умер от коронавируса, сообщил его представитель Дэн Калабриз.

«Херман Кейн – наш босс, друг, бывший многим из нас почти отцом, – скончался», – сообщил Калабриз.

Кейн был госпитализирован 1 июля. Калабриз подтвердил, что у политика был коронавирус, передает РИА «Новости».

Кейну было 74 года. В прошлом он пережил рак четвертой стадии. Работал топ-менеджером компаний быстрого питания и руководителем в подразделениях Федеральной резервной системы. В 2011 году он баллотировался в президенты США от республиканцев и одно время лидировал в опросах, но затем был обвинен в сексуальных домогательствах и вышел из борьбы.

В РФ в конце мая от коронавируса умер первый министр топлива и энергетики.

По данным на 29 июля, число жертв коронавируса в США превысило 150 тыс. человек, что составляет около четверти всех смертельных случаев в мире.





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