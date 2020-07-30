Трамп надеется лично выступить на Генассамблее ООН

30.07.2020, 21:26, Новости дня

Президент США Дональд Трамп надеется лично выступить в сентябре на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, в то время как все другие мировые лидеры отправят видеопослания вместо поездки в Нью-Йорк в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщила в четверг постпред США в ООН Келли Крафт.

Ежегодная встреча должна была стать недельным празднованием 75-й годовщины ООН, однако в мае генеральный секретарь Антониу Гутерриш предложил, чтобы лидеры отправили видеообращения из-за вероятных сложностей с поездками.

На прошлой неделе члены Генеральной Ассамблеи согласовали особые меры безопасности.

«Мы надеемся, что президент Трамп будет выступать на заседании Генеральной Ассамблеи лично. Он будет единственным мировым лидером, который выступит лично», – сказала Крафт.

«Разумеется, мы сосредоточимся на вопросах прав человека, прозрачности, подотчетности», – добавила она.

По традиции выступление США должно состояться вторым после Бразилии. Ежегодная сессия Генассамблеи в этом году начнется 22 сентября.

По данным Reuters, коронавирусом заразились не менее 17,1 миллиона человек во всем мире, более 668 000 человек умерли. На раннем этапе пандемии Нью-Йорк был одним из эпицентров вируса, который появился в Китае в декабре.