 

Трамп надеется лично выступить на Генассамблее ООН

30.07.2020, 21:26, Новости дня

Президент США Дональд Трамп надеется лично выступить в сентябре на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, в то время как все другие мировые лидеры отправят видеопослания вместо поездки в Нью-Йорк в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщила в четверг постпред США в ООН Келли Крафт.

Ежегодная встреча должна была стать недельным празднованием 75-й годовщины ООН, однако в мае генеральный секретарь Антониу Гутерриш предложил, чтобы лидеры отправили видеообращения из-за вероятных сложностей с поездками.

На прошлой неделе члены Генеральной Ассамблеи согласовали особые меры безопасности.

«Мы надеемся, что президент Трамп будет выступать на заседании Генеральной Ассамблеи лично. Он будет единственным мировым лидером, который выступит лично», – сказала Крафт.

«Разумеется, мы сосредоточимся на вопросах прав человека, прозрачности, подотчетности», – добавила она.

По традиции выступление США должно состояться вторым после Бразилии. Ежегодная сессия Генассамблеи в этом году начнется 22 сентября.

По данным Reuters, коронавирусом заразились не менее 17,1 миллиона человек во всем мире, более 668 000 человек умерли. На раннем этапе пандемии Нью-Йорк был одним из эпицентров вируса, который появился в Китае в декабре.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.07 / Кишечные бактерии снижают риск сердечных заболеваний

25.06 / Верховный Суд отказал Семочко в восстановлении в должности замглавы Службы внешней разведки

20.07 / ВСУ за неделю ликвидировали 11 боевиков – штаб ООС

28.07 / Дети могут справляться с неопределенностью

21.07 / Посол Ирана предложил создать «клуб стран под санкциями»

01.07 / Россияне рассказали о впечатлениях от парада Победы 24 июня

24.06 / Историческая и новейшая военная техника прошли по Красной площади

15.07 / Суперфиналиста конкурса «Лидеры России» назначили операционным директором «Матч ТВ»

01.07 / Раскрыта причина появления алмазных дождей на Уране и Нептуне

02.07 / Россия нарастила золотовалютные резервы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска