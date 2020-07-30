Ученые выявили ген, способствующий развитию коронавируса

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30.07.2020, 21:17, Разное

Ученые смогли выявить ген, способствующий коронавирусу быстрее проникать внутрь клеток организма человека. Он активизирует ферменты ACE2 и TMPRSS2 COVID-19.
Проведенное исследование позволило специалистам выяснить, что между генами ACE2, TMPRSS2 и JARID1B существует непрямая связь. Взаимодействие генов осуществляется при помощи молекулы микроРНК. По словам Степана Нерсисяна, соавтора работы и младшего сотрудника НИУ ВШЭ, при использовании препаратов можно воздействовать на активность JARID1B, а также на преобразование ACE2 и TMPRSS2.

Ученым удалось выявить несколько медицинских препаратов, способных повлиять на коронавирус. Эти средства разработаны с целью профилактики лихорадки Эбола, вируса гриппа, гепатита С, однако испытания показали, что данные лекарства эффективны для борьбы с COVID-19.

Дальнейшие исследования позволили экспертам определить, что препараты могут применяться для лечения далеко не каждого пациента. Они также не в состоянии предотвратить заражение и подавить легких форм коронавируса. Именно поэтому не рекомендуется их применение с целью предотвращения возникновения COVID-19. Ученые планируют искать потенциальные “мишени” для действия вакцин, способных остановить или защитить организм человека от новой инфекции.





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