Мнение: Штаты убивает то, что они навязали СССР. Во всех смыслах.

30.07.2020, 21:15, Разное



Народ, я уставший, поэтому это еще одна заметка на полях. Но лютая. Кстати, обидно, что по понятным причинам, я это не смогу разместить на Ютубе, ага. Однако, это ад. И с одной стороны, жалко, что я не могу показать это моим друзьям, кто уехал в США. С другой стороны, они не поверят и не признают. С третьей – скажут: а у вас Фургала посадили. Но как бы то ни было – в конце моего поста будет ссылка – сходите. А потом напишите, вам также стало страшно, как мне? Самая большая просьба моим украинским подписчикам: чисто поржать.

Самое смешное – мы все это видели. Нет, в смысле, жопы с наркотой или первый (может один из первых, что я увидел) фильм и последний для сериала "Следтсвие ведут". Я до сих пор его смотреть не могу, когда там мужику дозу вкололи, а он только откинулся и вроде бы излечился – говорю же, 3 раза с женой пытался смотреть, 2 раза сбегал, один уснул. p.s. Для нудных – один раз на ДВД, два раза по ТВ.

Это даже не жопа – это …. ну, вы поняли.

Там нельзя иметь то, что можно быстро продать. Автор пишет, что люди решетками не забирают окна – ибо там, кроме трусов ничего нет! Хохлы скажут, что можно своровать унитаз. Уверен, телеков там нет.

Там народ ходит, бл, со шприцами в руках! А ментам тоже нас..рать! И я понимаю ментов – а что сделать-то? Это вот мы сейчас дойдем до сути, но у вас какое-то лютое количество КВАРТАЛОВ, бл, КВАРТАЛОВ, Карл, наркоманов! Этих не сажать надо – ЭТО надо огородить забором, а потом поджечь, имхо, но!

Пишут-то верно – героин и прочее говно ПОСТУПАЕТ ТУДА КАК-ТО. Ага, мой любимый, особенно когда выпью – новый "Робот Полицейский". Откуда-то. Кто-то. Ну-ну.

Кстати, клево, пишет автор, что КОРОНАВИРУС – замедлил потоки наркоты! Сцк! Все САМЫЕ ЛУЧШИЕ МЕНТЫ САМОЙ ЛУЧШЕЙ СТРАНЫ не смогли – а бах, Китай виноват. Кстати, два!

А вы помните, как ровно Китай эти твари и их Отцы Основатели – подсаживали. Про СССР мы уже говорили. Кто еще, дети, не верит – в карму?

Я в который раз говорю – русские, россияне, дебилы-бл! Молитесь!

Вот она – мечта! Филадельфия, между прочим! Это вам не Томск!

У нас тут ноют – мусор вывозят поздно. Сам знаю. А у них – не вывозят!

Проблемный район "Черемошники" – сейчас делают. Поздно и проблемно? Да. Бухают там – да. Расселять будут – ага.

А в США просто – сдохни или сторчись, а потом сдохни.

Но, мне нравится. Штаты тупо дохнут. По всем фронтам.

Но, как и говорил: мы дадим слово нашим "не братьям в шароварах"!

Ссылка на этот п..ц: https://aftershock.news/?q=node/890627 – вот. Народ, это, правда, жесть – держитесь.

Счастья вам.