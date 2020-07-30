 

Ученые рассказали, как по состоянию десен определить риск развития слабоумия

30.07.2020, 21:10, Новости дня

Во время новой работы специалисты выяснили, что необратимые заболевания десен, которые вызывают потерю зубов, могут быть связаны с развитием деменции в пожилом возрасте, а также легкими когнитивными нарушениями.

В исследовании специалистов принимали участие 8275 человек в возрасте 63 лет, у которых не было диагностировано деменции на момент эксперимента. Специалисты измерили у добровольцев глубину зондирования десен, оценили их кровоточивость и рецессию, а также проверили на наличие умеренных когнитивных нарушений. Участников поделили на группы и в течение 18 лет наблюдали за их состоянием.

Было обнаружено, что в группе людей, которые имели здоровые десны и зубы в начале эксперимента, деменция развилась у 14%. У добровольцев с легкими заболеваниями десен деменция была у 18%, а среди участников с тяжелыми болезнями десен слабоумие подтвердилось у 22%.





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