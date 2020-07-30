 

Медики рассказали о пользе ежедневного употребления фисташек для организма

30.07.2020, 21:09, Разное

Медики рассказали, чем полезно регулярное употребление фисташек для состояния организма. “Орехи жизни” богаты различными витаминами и микроэлементами, необходимыми для нормального функционирования многих внутренних органов.
В рамках нового исследования специалисты изучали показатели пациентов с ожирением, ежедневно употреблявших до 42 граммов орехов. С помощью плодов кустарников семейства Сумаховые участникам удалось быстро избавиться от лишнего веса и уменьшить объем талии. Большую часть добровольцев перестало тянуть к сладким продуктам, а у некоторых наблюдалось значительное снижение артериального давления.

По словам исследователей, в фисташках содержится много белка, полезных волокон, микронутриентов, витамина К, бета-каротина, гамма-токоферола, фитостеролов, калия, аминокислот, витамина Е, железа, марганца и других полезных веществ.

Все виды орехов – отличный источник важной для нормализации пищеварения клетчатки. В фисташках содержатся такие антиоксиданты, как зеаксантин и лютеин, обеспечивающие защиту клеток от повреждений. Они борются со свободными радикалами, провоцирующими развитие рака и других опасных заболеваний.





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