Диетолог Ольга Кондратенко рассказала, какая ягода помогает при бесплодии

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30.07.2020, 21:09, Разное

Диетолог-нутрициолог Ольга Кондратенко пояснила о ягоде, помогающей при бесплодии, сердечно-сосудистых и других болезнях. По ее словам, в вишне содержится много витаминов и микроэлементов.
Ольга Кондратенко подчеркнула, ягода богата кальцием, калием, магнием, железом, йодом и марганцем. Витамин В8 – инозин, редко встречающийся в продуктах, способствует запуску активного метаболизма, в связи с чем ускоряется процесс похудения. Кроме того, употребление вишни является хорошей профилактикой бесплодия, и оказывает положительное влияние на репродуктивную систему как женщин, так и мужчин. Ягода способствует повышению защищенности иммунной системы, а также снижению уровня мочевой кислоты, избавляя таким образом от проблем с суставами. Благодаря лимфодренажным свойствам вишни можно предотвратить появление варикозного расширения вен и устранить отеки. Также ягода способствует повышению гемоглобина, поэтому специалист рекомендует включать ее в рацион при анемии.

По словам диетолога, противопоказаниями для употребления вишни являются пониженное давление и заболевания желудочно-кишечного тракта.





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