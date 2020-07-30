 

Тихановская высказалась о задержании россиян в Минске

30.07.2020, 20:48, Новости дня

Оппозиционный кандидат на выборах главы Белоруссии Светлана Тихановская в ходе митинга в Минске прокомментировала задержание на территории республики россиян, которых обвиняют в попытке «дестабилизировать» обстановку в стране.

«Я только в страшном сне могла представить, к кому они этих боевиков могут привязать. Они говорят о какой-то революции. Боже мой, какая революция? Люди, мы ведь просто хотим мирных перемен», – цитирует Тихановскую Tut.by.

Она добавила, что пришла в политику «не ради власти, а ради справедливости», и заявила, что ее главная цель – провести новые выборы с участием всех альтернативных кандидатов, «чтобы люди сами выбрали, за кого голосовать».

Также Тихановская упомянула своего супруга, блогера Сергея Тихановского.

«Я была студенткой в Мозыре, а он открывал клуб. Мы познакомились, это была любовь с первого взгляда. Через год мы поженились и уже 16 лет вместе, у нас замечательные дети. Мой муж открыл людям глаза, пробудил в них смелость и веру в себя. Хочу сказать, что мой муж открыл людям глаза и дал надежду на перемены. Он уже два месяца в СИЗО», – сказала кандидат.

Политик отметила, что ей пришлось «прятать детей» и она «устала молчать, устала бояться».

В четверг Тихановская вызвала действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко на дебаты в формате «один на один», которые, по ее задумке, должны пройти на стадионе в Минске.

В отношении мужа Светланы Тихановской – блогера Сергея Тихановского возбуждено уголовное дело по факту призывов к насильственным действиям против правоохранителей.

Напомним также, в среду в Белоруссии задержали 33 россиян, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании Вагнера. Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике. Задержанные начали давать показания возбуждено дело о подготовке терактов.

Минск заявил о подготовке в РФ «еще двух группировок», чтобы «делать революцию» в Белоруссии.

Посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев заявлял, что задержанные россияне оказались в Минске транзитом, они собирались отправиться в Стамбул на работу по охране объектов энергетической инфраструктуры и ресурсов.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / В Полтавской области подорвали автомобиль “Укрпошти” и украли 2,5 млн грн

25.06 / ФАС назвал сроки стабилизации оптовых цен на бензин

04.07 / Террористы обстреляли населенные пункты в Алеппо и Идлибе

29.06 / «Ведут себя как российские власти». Защита на суде по делу MH17

22.07 / Замглавы МИД Польши – суверенитет Белоруссии уважаем, но хотим видеть там честные и прозрачные выборы

28.07 / Республиканцы в Сенате представили пакет помощи в связи с COVID-19

26.07 / Путин прибыл в Кронштадт для осмотра кораблей перед парадом в честь Дня ВМФ

19.07 / Трамп назвал книгу своей племянницы лживой

17.07 / Сотрудника автосервиса в Москве ограбили на 600 тыс. рублей

28.07 / «Турецкие авиалинии» возобновят полеты в Петербург со 2 августа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска