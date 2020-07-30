Мнение: “Что такое ЧВК Вагнер”?

30.07.2020, 20:42, Разное



Батька Лукашенко задерживает сотрудника ЧВК "Вагнер" в Минске.

Кремль выступил с разъяснениями по поводу задержанных ЧВКшников в Белоруссии.

1. В очередной раз было подтверждено, что юридически в России ЧВК нет, а есть ЧОП. Данная позиция уже много лет не меняется.

То, что фактически ситуация несколько иная, это уже другой вопрос. Отсюда и акцент на юридическом моменте. На вопрос о том, действуют ли в России ЧВК де-факто, Песков ответил, что ему о таких фактах неизвестно.

2. Россия не признает украинского гражданства задержанных и считает их гражданами России. Толстый намек на то, что попытки выдать их на Украину будут рассматриваться как попытки выдать граждан РФ.

3. Разговор Путина и Лукашенко на эту тему пока не планируется. Видимо потребуется какое-то время, чтобы такой разговор состоялся.

4. МИД Белоруссии направил запрос послу РФ в Белоруссии Мезенцеву с предложениям подробно разъяснить ситуацию с ЧВК на территории Белоруссии.

Сегодня послы РФ и Украины также побывали в белорусском МИДе по поводу этой истории.Впрочем, без особых подробностей.

5. Оппозиция в Белоруссии продолжает прокачивать версию, что Путин подыгрывает Лукашенко, чтобы тот смог подавить попытки своего свержения после выборов или вообще отменить выборы, а все это спектакль в интересах Лукашенко.

6. По поводу ЧВК "МАР".

"Все чудеснеЕ и чудеснеЕ" – как говорила Алиса. Новые подробности о деятельности ЧВК (ЧВОК) МАР прислал один из наших подписчиков.

Предоставим ему слово:

"Здравия желаю. Тут решил поделиться информацией об одном мошеннике на рынке ЧВК. Думаю Вам будет интересно.

Мошенническая компания называется "чвк "ястреб",до этого названия были "чвк"мар" и "чвк"вежливые люди". Возглавляет эту группу мошенников Марущенко Алексей Михайлович,который представляется подполковником ГРУ, но по факту не проходивший даже срочную службу, а имеющий три судимости и две ходки(документы приложу ниже). История началась в 2014-м, когда пошли первые конвои на Донбасс, марущенко решил,что это неплохой вариант для саморекламы и едет с одним из конвоев в ДНР ,там делает массу фотографий,знакомится с рядовыми ополченцами и не более того. По возвращению из ДНР начинает рассказывать всем вокруг про самую крупную группировку бойцов на территории ДНР, хотя в реальности не было никого,а те пару человек,которые повелись на его рассказы и приехали в республику,были устроены через военкомат с зп 15 т.р. Через компанию ООО"чвк "мар" было несколько траншей денежных средств с целью обналичивания,после чего компания закрылась,та же участь была и у ООО "чвк"вежливые люди"(считаю,что он опозорил данное название,воспользовавшись дешевым рекламным ходом). Рассказывал о участии в присоединении Крыма, но как Вы понимаете-ложь. В ДНР я лично нашел единственного Комбрига, к которому Марущенко пытался залезть, но был изгнан в жесткой форме. Сотрудники его "компании"-не имеющие даже близкого понимания к военной службе,ну а к работе структуры ЧВК тем более. Прикрываясь ложью занимался обналичиванием денежных средств, а если точнее кидками тех, кто денежные средства ему переводил. Решение нерешаемых задач-это тоже его "сильная сторона",а заключается оно в следующем-взять предоплату и ждать,если само собой все решилось,то потребовать доплату,а если не решилось,поставить в черный список и прятаться. Есть данные, что обманным путем завладел минимум одной квартирой пенсионера. В 2019-м году очень хотел найти выход на крупнейшего заготовителя краба и морепродуктов во Владивостоке, нашел контакт управляющего компании,т.к. хозяин проживает в США долгое время, прилетел во Владивосток с предложением устроить рейдерский захват компании, на что был послан (Вы понимаете куда). Не отчаился и решил организовать рейдерский захват в городе Обнинск, причем все свои мерзкие деяния выкладывал в ВК, называя это антирейдерским захватом, хотя по факту просто компаньоны враждовали и не более того, но марущенко пообещал отобрать долю одного из компаньонов, закончилась история плачевно для него, был выкинут оттуда с позором, но в соцсетях выставил своей победой и про произошедшее умолчал. Данная история будет интересна, а может и нет, но довел ее до Вас, как непосредственный участник всех мероприятий по пресечению деятельности этого персонажа."

Ситуация просто потрясающая, и кстати на задержанных в Минске ребят уже завели уголовные дела по факту подготовки теракта. Так что, ситуация которую мы наблюдаем может быть следствием "гениальной" организации мероприятия которым занимались явные делитанты, и как следствие эти ошибки кто-то использует в своих интересах.

https://vk.com/im?peers=c17_96336669&sel=c14&w=wall-23280004_123722%2F764514501a9f4444ba

Продолжаю с интересом наблюдать за этой историей. Уверен, впереди с обеих сторон нас ждет еще немало интересного.