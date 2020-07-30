Мнение: (без)Масочная Россия. Народная социология ковида!

30.07.2020, 20:32, Разное

Все-таки есть преимущества в том, чтобы иметь много френдов! Вчера в своих блогах попросил людей рассказать, как у них в регионах, в городах, в которых они проживают, обстоят дела с масочным режимом – много ли соблюдает, лютует ли полиция. Откликнулось больше сотни человек, получился неплохой такой “мгновенный снимок”.

Всем откликнувшимся – огромное спасибо! Вы сделали важное дело для понимания страны. Поскольку я задал один и тот же вопрос и в ФБ, и в ЖЖ – давайте-ка я теперь сведу всё вместе, чтобы было удобнее смотреть картину. Итак – поехали! (для удобства поиска расположил города по алфавиту, разве что «Кубань» выделил – там и Сочи, и Краснодар)



Алтай.

«Две недели назад в Алтайском крае в магазинах без правильно надетой маски (с закрытым носом) в магазинах отказывались обслуживать. По улице большинство ходило без масок, в перчатках людей не видел. В Республике Алтай в аэропорту без масок половина народа была, в некоторых магазинах обслуживали без масок, где-то просили надеть маску, в перчатках никого не видно было, по улицам люди без масок ходили».

«Совсем уже ипанулись с этим ковидом. У нас в городе может десяток человек умер за все время от него, зато без намордника хрен куда зайдёшь в какой магазин. Типа он защищает, ага».

Брянск.

«В масках продавцы в магазинах (не везде), полиция и чиновники. Народ на весь этот абсурд “забил”. Процентов 10 максимум в масках, и то их них почти все на подбородках. В районах еще интереснее – там в масках только полиция (в период дежурства) и чиновники (не все)».

«Брянск. Пока не трогают. Требуют только на кассе в магазине и то не во всех».

«В Брянской области в некоторых магазинах отказываются пробивать чеки людям без масок, в остальном никто не требует. Часть людей (до 50%) носит маски на подбородке, остальные ходят без них. И единицы носят постоянно и правильно одетые».



Владимирская область.

«Вчера еще посетили Александров, ни одного человека не видела в масках ни в KFC, ни в других магазинах, как мелких, так и сетевых».

Воронеж

«В некоторых магазинах просили надеть маску»

«Россошь, Воронежская область. Всем пофиг на масочный режим».

Владивосток

«Во Владивостоке якобы контролируют, но в 99% магазинов покупающие без масок. На улицах процентов 5 в масках».

Волгоград

«В Волгограде практически не носят. В некоторых магазинах просят надеть у кассы».

Екатеринбург

«У нас в Екатеринбурге губернатор ввел масочный режим в транспорте в начале мая. Сперва полиция проводила рейды по выявлению нарушителей. Затем это, вроде бы, как-то сошло на нет… В начале недели возвращался из центра города на свою окраину в начале часа пик. Автобус большой, заполненность средняя. В масках едва ли треть пассажиров. Ни одного чихающего/кашляющего не заметил. Пару дней назад прочел в местных новостях, что рейды в транспорте предполагается продолжить. На этот раз вместо полиции ими будет заниматься росгвардия».

Иркутск.

«Уже с месяц, как всем пофиг. На улицах подбородочники встречаются, один из десяти.

В магазинах продавцы тоже без масок давно, поткрайней мере там, где я хожу (не сетевых, что в тех – не знаю). В маршрутках и трамваях – ну, максимум треть, а то и меньше сидят в масках/на бороде.Забавно, самые дисциплинированные в этом плане – китайские продавцы на “шанхайке”, вот они – поголовно в масках» (человек местный)

«В Иркутске всем все равно» (гость города, только оттуда)

Калининград

«В Калининградской области на масочный режим забили уже, заметно. В некоторых магазинах/аптеках строго, но в большинстве уже никто не смотрит на маски и соцдистанцию. В транспорте только если кондуктор или водитель строгие, требуют маску одеть (одного мужика так даже высадили на следующей остановке), но в других автобусах всем плевать и кондуктор сама без маски. Большинство тех, кто маски носит, носит их на подбородке, в лучшем случае рот закроет. О штрафах не слышал».

Калуга

«О штрафах “безмасочников” в магазинах впервые услышал (правда, в детали не вникал) только буквально пару дней назад. До этого многие ходили по улицам (впрочем, и эти пару дней по-прежнему ходят) без масок. В магазинах и других учреждениях – соответственно (хотя лично знаю нескольких человек, кто именно на этот случай маску всегда надевает). Вот сотрудники учреждений, в основном, всё-таки в масках, правда, нередко чисто “символически” обретающихся у них на подбородках (так и прохожие многие ходят – пожалуй, люди с закрытым маской лицом в меньшинстве). Сам, будучи без маски, посещал много чего, даже аптеки, и ни разу не был оштрафован или выставлен вон (хотя о случаях выставления из магазинов клиентов без масок слухи доходили). В перчатках лично мне, по-моему, вообще никто и никогда не попадался. Впрочем, должен предупредить, что я человек крайне ненаблюдательный и склонный “витать в облаках”, так что моя картина происходящего может за счёт этого в чём-то грешить против истины».

«Таруса – носят в магазинах..»

Камчатка.

«На Камчатке в супермаркетах требуют маску на кассе, пока не наденешь, не обслуживают» (турист)

Кемерово

«Кемерово – маски обязательны для ношения в автобусах и магазинах, слышал об облавах и штрафах (на следующий день после того как Цивилев лично прокатился а автобусе и узрел реальность), но не сталкивался. Опять же рассказывают что водителей такси штрафуют даже когда один в машине без маски, но тоже изредка, кому не свезло. Сотрудники магазинов и учреждений носят маски поголовно, причем почти все всерьез, не на шее. Посетителям они предлагаются, но не настаивают. В автобусах в масках меньшинство, но уже заметное – несколько человек на автобус обычно, 20% оценка сверху с запасом».

Киров

«Киров (Вятка). Первые пару недель в транспорте было до половины в масках. Сейчас редко кто. Продавцы обязаны, кто подбородочники, кто подносники, появляются уже вообще безмасочники.

Чтобы людей ловили – не слышал, с магазинов итд видимо что-то требуют. Проходил профмедосмотр во время мер – врачи с масками под носом, половина посетителей – вообще без, всем пофиг. Есть редкие эстеты – на улице в маске по всем правилам. Один раз при входе в ТЦ охранник потребовал надеть маску (он же выдавал бесплатно).

Вот когда магазины кроме продуктов были закрыты – было грустно».

Крым.

«В Крыму в масках никто не ходит – ни местные, ни туристы. Никого за это не штрафуют.

В магазинах у персонала маски есть, но они ими практически не пользуются».

«Так и есть. Стоит добавить только, что количество народу на пляжах, кафе и набережных при этом зашкаливает».

Кубань

Краснодар. «В Краснодаре мало кто носит маски. А в Анапе встретил двух человек за две недели»

Геленджик. «Никто в намордниках не ходит. Кроме официальных гестаповцев и кое где продавцы в магазинах»

Сочи. «Сын позавчера прилетел из Сочи, там даже близко не наблюдается масочный режим. И в самом Сочи, и в Красной Поляне. Только отдельные типажи».

Курган.

«Выучка достигается принятыми в Зауралье облавами в общественном транспорте. В соседнем с Тюменью Кургане, не к ночи будь помянут, регулярно останавливают утром автобусы, битком набитые спешащими на работу людьми, и натурально штрафуют пассажиров без масок и перчаток».

Курск

«В Курске маски носят только энтузиасты. Которых на улицах уже редко встретишь.

Детишки стайками носятся на самокатах – спортивные мужики играют в футбол. В супермаркетах предупреждают примерно вот так: Берегите себя и окружающих! Если вы будете без маски, то при желании мы вас можем на кассе и не обслужить!»

Ленинградская область

«Пикалёво. Никак. Хотя у нас маски надо бы носить, но по совсем другой причине: «Глинозём» работает без фильтров, превышение ПДК по PM2,5 и PM10 в 5,6-8,6 раза. Во вторник ездил в СПб автобусом, всего 2 человека в масках. На входе наличие маски не проверяется на контролёром, ни водителем. Зашёл поссать на автовокзал на Обводном – в масках были лишь охранники. Кстати, в этот момент в здание забегал народ, спасающийся от ливня, – все без масок. На обратном пути в маршрутке никого в масках. Впрочем, эту маршрутку не проверит никто, т.к. она считается заказным автобусом».

«В Питере на маски практически забили, можно и в метро и в магазине без них – никто ничего не скажет. А вот в областных городках в магазинах просто не будут обслуживать покупателей без масок, причём практически в каждом».



Москва

«Мск, в июне при проезде на метро на работу единственный раз тётка-сотрудница метро попросила (порекомендовала) надеть маску. Милиция, при проездах (что в апреле-мае, что в июне-июле) предпочитала отвернуть глаза-лицо от безмасочников. Смешная ситуация, идешь по переходу, стоят ребята лет по 25 втроём, смотрят на тебя без перч-масок и головы такие синхронно оп – в противоположную сторону. 🙂 Я к ним после этих трёх месяцев как-то лучше и человечнее относиться стал. Пропуска, кстати, ни разу не проверяли, даже в пределах моей видимости, ни у кого».

«Вчера были рейды в метро. На Семеновской, например. Но в целом, да, ситуация шизофреническая».

«Вранье про Москву просто полное. Я редко езжу в Москве в метро, но как-то поехала за разными покупками, в метро две облавы!»

«Вчера коллегу в метро на пять тысяч оштрафовали, за отсутствие маски. Если есть с собой в сумке, то надевай, от тебя отстанут. У коллеги не оказалось. Пять тысяч берут, маску не выдают. Отправляют покупать в автомат. То есть задача не в том чтобы их носили, а в том чтобы покупали».



Московская область

«Запад МО, граница Тверской области. Месяца полтора уж никто этой херней не заморачивается».

«Мытищи – маски очень мало люди носят,проще сказать не носят. В перчатках еще меньше встречаю людей».

«25 км от Москвы. Масочный режим длился где-то неделю в середине мая. Первым сдалась Пятерочка, дольше всех держался Верный. В разгар эпидемии в масках ходило не больше трети. Также работали парикмахерские и качалки. По телефону по записи. Сейчас в масках нет никого. О карантине напоминают пара кафе где не пускают внутрь».

Новосибирск.

«В Новосибирске всё довольно спокойно. И было спокойно даже в самые карантинные дни. Которые, кстати, продлились всего-то пару недель в первой половине апреля, когда практически всё, кроме магазинов и аптек в городе позакрывали и перевели на удалёнку. А потом ограничения стали постепенно снимать, народ начал выходить на работу. Насколько я знаю случаев, когда гуляющих людей ловили бы и выписывали штрафы на 1,5-миллионный город были единицы и тоже все в апреле. Но в транспорте народ довольно дисциплинированно ездил в масках май-июнь (в апреле это дело только набирало оборот). А сейчас ощутимо на спад пошло. Еду утром в полной маршрутке, в масках 2-3 человека, в метро подисциплинированней, но тоже только половина уже (многие носят на подбородке). В апреле, опять же, по распоряжению губера все, кто идёт на работу по улице должны были иметь при себе справку о том, что предприятие входит в список тех, кому работать разрешено и лично ты там очень нужен. У меня такая была, ни разу не спросили. В мае я её продлевать не стал, забыли уже все про это.

В общем, всё было довольно мягко, не лютовали».

«Новосибирск. Масочный режим обязателен для всех на работе, вне работы носит рекомендательный характер, но людей без масок никуда пускать нельзя, и никакая касса не может обслуживать клиента без маски, даже если она в окошке для торговли на вынос или в ларьке с мороженым. Иначе как бы штраф. Поэтому народ понимающе надевает маску на рот )»

«Подтверждаю. На той неделе пошла в парикмахерскую тупо забыв надеть маску. Парикмахерша в маске на подбородке только рукой махнула и обслужила без маски. Потом пошла в супермаркет – пустили без маски, но на кассе попросили надеть. Пришлось лезть в сумку за мятой тряпочкой и пристраивать её под носом».



Нижний Новгород

«В Нижнем Новгороде в редком магазине просят одеть маску, на улице почти никто не носит, в метро тоже свободно пускают без маски. Зато в парикмахерской заставили одеть перчатки, вместо них одел рукавицы, сами парикмахеры в плащах из плёнки, шапках, масках, перчатках и очках. Чтобы кого-то штрафовали – не слышал».

Пенза.

«По наблюдениям: на улицах и в маршрутках %20 в масках, в автобусах, магазинах и др объектах соцкультбыта надевают %80 или 100, в зависимости от строгости администрации, могут ссадить или отказать в обслуживании, ибо Роспотребнадзор периодически рейдит. Объявления с требованиями ношения и ответственностью за нарушения висят везде и оглашаются из динамиков, в т ч на улицах (волнами). Отношение к ковиду: как в анекдоте, для пессимистов он вечен, для оптимистов – скоро закончится, для пофигистов – никогда не существовал. Примерно поровну во всех категориях».

Псков

«Сначала сами все носили. Сейчас формализм. Без проверки в автобусах 1-4 человека. В кафе-везде объявления о масках и часто девушка с термометром. Проблем с полицией-ноль. В кармане на всякий случай держу».

«Да пофиг всем уже. Псков»

Питер.

«Питер: везде строжайшие объявления про совершеннейшую обязательность, и всем в реальности пох. Кто хочет, ходит в масках, кто хочет – без. Единственное исключение – метро, на входе реально требуют надеть маску, ты ее надеваешь, проходишь и через 2 метра снимаешь, и снова всем пох. У меня в кармане 4 месяца лежит одна и та же маска на такой случай :)) Питер – город нормальных людей!»

«С.Петербург. Все давно забили»

«В Питере всем наплевать. Вначале в метро на входе извиняющимся тоном просили надеть. Сейчас молчат. Прицепились на кассе в Улыбке радуги, слышала, что цепляются в Ленте. Честно говоря, лично мне на этот аксессуар пофик».

«Питер: либерализм. Меры – почти московские, но почти все (для не-служилых людей) носят рекомендательный характер. В магазинах – до сих пор грозные объявления (но выдачи бесплатных перчаток уже нет, а было). В метро – 10-15% масочных (часть стариков, много зумеров, почти не видно масок на людях примерно моего возраста). Полосы разметки в магазинах вытоптаны, никто их не восстанавливает. В транспорте кое-где ближнее к водителю кресло уже можно занимать».



Ростовская область

«Сальск, Ростовская область. В магнитах при оплате на кассе требуют маску(камеры- штраф продавцу за покупателя без маски). В учреждениях руководство требует маски, так как периодические проверки выписывают штрафы руководителям. Аналогично транспорт. Страшен не ковид, а штрафы. На улицах(не в местах массового скопления) можно без масок.

По статистике по области от ковида за все время умерло около 200 (от ковида ли?), но сколько за это время от туберкулеза, гепатита, инсультов и инфарктов? И почему то никто не волнуется, не ищет способов излечения от этих Смертельных болезней, чем ковид страшнее? Тем, что его распиарили? В нашем районе ежемесячно всего умирает 110-150, а по области за 4 месяца аж 200 человек от ковида, ну не смешно ли, из-за этого всю область под домашний арест? И отказ в диспансеризации другим больным – онко, инфаркты, плановые операции и т.д.? Главное чтоб ковидные госпитали были пустые, а остальные больные на самолечении, даже областная больница закрывалась».

Рязань.

«Маски носили только в марте, когда всех напугали. Потом сняли. Время от времени покрикивают, пугают, но даже Глобус уже забил на маски. Маски остались только в Моих Документах. На входе сидит охранник с мешком масок и каждый проходящий внутрь выуживает себе маску из мешка. Внутри никто маску не надевает, все в карман, вдруг осенью на вторую волну понадобится».

«В Рязани масочный режим соблюдают строго в музеях (не зайдёшь без неё), а так тоже никого в масках не видел особо (ну кроме аптеки)».

«Вчера, кстати, был в Рязани. Там, по-моему, с масками еще свободней».



Самара.

«Маски на улицах не требуются и не требовались – это даже в губернаторском указе специально оговорено: ” в общественных местах, кроме улиц”. В заведениях и транспорте нужны. Ответственность за соблюдение в том числе и на самих заведениях. О штрафах за неношение масок не слышал, а вот про штрафы заведениям за обслуживание клиентов без масок слышал. По крайней мере в начале масочного режима.

По факту: в магазинах, как правило, просят надевать маски. Степень настойчивости просьб зависит от магазина. Причем, требуют формального наличия маски – поэтому многие сразу снимают после входа или носят на подбородке. Такой расклад, видимо, всех устраивает.

Транспортом давно не пользовался – не знаю, как там».

«На улице уже почти никого в масках нет. В пятерочках и магнитах маски не требуют, часть народа носят их там, кассиры сами без масок или просто рот прикрывают. В Ашанах, Декатлонах и просто ТЦ маску требуют, на входе стоит охрана, лишние входы закрыты. У меня одна тканевая маска, иногда ее стираю, надеваю для вида на рот, чтоб не возбуждать охранников».

Смоленск

«В Смоленске масочно-перчаточный режим игнорировался большинстовом. Не слышал, чтобы полиция кого-то щемила».



Тамбов.

«У нас в Тамбове людей на улицах в масках мало. Продавцы в магазинах в масках в большинстве случаев».

Тверь.

«В Твери всем наплевать, особо впечатлительные до сих пор, конечно, ходят в намордниках, но никого не штрафуют, везде пускают и слова не говорят».

«В Твери всем все равно… Характерно, что в Твери маски стоят по 12 рублей за штуку, в Рязани как в период до карантина, ещё дешевле».

«В Твери с самого начала статистика была лучше и строгостей не наблюдал, маску ещё ни разу не одевал, даже когда их стали по почтовым ящикам разносить, от администрации. Их, в основном, носят только на почте, в супермаркетах кассиры и т.п….В начале часто звучало оповещение, из машин полиции, сейчас их не слышно, как и сирен скорых, почему-то…вроде должен быть рост заболеваемости, но его, похоже, наблюдают только в областной больнице, откуда делал свой репортаж Красовский…»

Тульская область

«Штрафуют предпринимателей если нет объявления на дверях магазина и если продавцы без маски. Ну как штрафуют, с третьего раза. А населению пофиг. В одном магазине, в Спаре, не пробивают на кассе без маски, там всё время скандалы, человек подъезжает с полной телегой, а ему не пробивают».

Тюмень

«Тюмень: в магазинах и общественном транспорте, по моим оценкам, не менее 2/3 людей в масках, иногда даже больше. Правда, у многих над маской высунут нос, а то и вовсе маска тусит на подбородке. В Мегахенде как-то при мне сотрудница попросила надеть одну из покупательниц маску (с подбородка поднять на лицо) – “У нас пришла проверка, поднимите маску, пожалуйста”. В Окее на днях кассир также попросила покупателей натянуть болтавшиеся под подбородками маски. Так что, полагаю, у нас проверяют и бдят».

Челябинск

“В Челябинске на улице носят некоторые. В сетевых магазинах просят надевать, видимо, их за это дрючат, в маленьких никто не спрашивает. В общественном транспорте не езжу, не скажу – но вроде как в проезжающих трамваях через одного. Перчатки никто не спрашивает”.

Череповец

«Череповец, Вологодская область. в магазинах и транспорте требуют маски»

Ярославская область

«В Некоузе Ярославской области носят очень мало, наверное один из 20, а то и меньше. Из тех, кто всё-таки в маске, большинство не закрывают нос, некоторые носят под подбородком.

Перчаток не видел ни у кого».

Белоруссия.

«В Беларуси бюджетники (учителя, врачи, менты, водители автобусов, кондукторы и пр.), продавцы, кассиры супермаркетов, рабочие торговых залов, служащие банков и прочие в том же роде в масках и перчатках. Но с прохладцей так, снимают когда жарко или мало людей. Много езжу в командировки по разным городам, наблюдаю везде одно и тоже. “Обычный” люд уже практически забил на это вот все. Народу в масках стало гораздо меньше, чем пару месяцев до того. И да, никого не штрафуют, у нас и указа такого не было, вроде..»

Украина

Киев. «В Киеве идиотов в масках на улицах не видать несмотря на штрафы, только на остановках. А вот в магазинах ровно наоборот – бизнес прижали жестко, а он и сам рад, без маски не пустят и не обслужат, т.к. штрафы здоровые и рейды проводят. Заведениям предписано работать с кучей условностей, запрещено с 23 по 7, вошки в 2305 уже начинают колотиться в двери».

Получается, некоторые строгости имеются в Тюмени, совсем плохи дела “безмасочников” в Кургане, довольно сурово на Алтае… а в целом по всей стране никто этот масочный режим давно не соблюдает. Интересно, не правда ли. Широка страна моя родная…