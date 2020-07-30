ВОЗ объяснила новую вспышку коронавируса в Европе поведением молодежи

30.07.2020, 20:30, Новости дня

Новые вспышки коронавируса в странах Европы и Северного полушария связаны с ослаблением бдительности молодых людей в летний период, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Свидетельства говорят о том, что вспышки случаев COVID-19 в ряде стран появились в результате того, что молодые люди ослабили свою бдительность во время летнего сезона в Северном полушарии», – приводит РИА «Новости» слова Гебрейесуса.

Гендиректор ВОЗ вновь подчеркнул, что молодые люди и дети подвержены заражению COVID-19, поэтому они также во время пандемии должны носить маски и соблюдать дистанцию.

Посещение ночных клубов и переполненных помещений без надлежащего соблюдения мер безопасности активно способствует распространению COVID-19, подтвердила слова гендиректора ВОЗ глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

«Мы постоянно видим, что ночные клубы усиливают распространение вируса. И мы понимаем, что молодежь в летний период хочет вернуться к прежней жизни», – сказала она.

Молодежь не должна брать на себя риски, которые она не может адекватно оценить, добавил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Те воспаления, которые начинаются в легких, затем переходят на сердечно-сосудистую систему. Во многих случаях, даже если вирус переносится в слабой форме, он может затронуть другие органы. И мы не знаем, как это скажется на здоровье в долгосрочной перспективе», – сказал он.

В июне стало известно, что в Европе произошла новая вспышка коронавируса.

В Еврокомиссии в понедельник заявили, что европейские страны имеют достаточный опыт в борьбе с коронавирусной инфекцией, чтобы более эффективно и на локальном уровне противодействовать распространению COVID-19 во время второй волны пандемии.

В Москве призывали европейские страны не ослаблять борьбу с коронавирусом, предостерегли их от поспешной отмены запретов.