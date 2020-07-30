 

ВОЗ объяснила новую вспышку коронавируса в Европе поведением молодежи

30.07.2020, 20:30, Новости дня

Новые вспышки коронавируса в странах Европы и Северного полушария связаны с ослаблением бдительности молодых людей в летний период, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Свидетельства говорят о том, что вспышки случаев COVID-19 в ряде стран появились в результате того, что молодые люди ослабили свою бдительность во время летнего сезона в Северном полушарии», – приводит РИА «Новости» слова Гебрейесуса.

Гендиректор ВОЗ вновь подчеркнул, что молодые люди и дети подвержены заражению COVID-19, поэтому они также во время пандемии должны носить маски и соблюдать дистанцию.

Посещение ночных клубов и переполненных помещений без надлежащего соблюдения мер безопасности активно способствует распространению COVID-19, подтвердила слова гендиректора ВОЗ глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

«Мы постоянно видим, что ночные клубы усиливают распространение вируса. И мы понимаем, что молодежь в летний период хочет вернуться к прежней жизни», – сказала она.

Молодежь не должна брать на себя риски, которые она не может адекватно оценить, добавил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Те воспаления, которые начинаются в легких, затем переходят на сердечно-сосудистую систему. Во многих случаях, даже если вирус переносится в слабой форме, он может затронуть другие органы. И мы не знаем, как это скажется на здоровье в долгосрочной перспективе», – сказал он.

В июне стало известно, что в Европе произошла новая вспышка коронавируса.

В Еврокомиссии в понедельник заявили, что европейские страны имеют достаточный опыт в борьбе с коронавирусной инфекцией, чтобы более эффективно и на локальном уровне противодействовать распространению COVID-19 во время второй волны пандемии.

В Москве призывали европейские страны не ослаблять борьбу с коронавирусом, предостерегли их от поспешной отмены запретов.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.07 / Внучка британской королевы тайно вышла замуж

02.07 / Хельсинкская комиссия США осудила российское голосование по поправкам к конституции

26.07 / Новые меры по соблюдению режима прекращения огня вступили в силу в Донбассе

28.07 / Минтруд оценил необходимость изменения перечня праздничных дней в 2020 году

21.07 / Рубль вырос к доллару

06.07 / Серебренников решил не обжаловать приговор

10.07 / Тиньков рассказал о перенесенной операции по трансплантации

26.07 / Стали известны подробности перехвата иранского лайнера американским истребителем

25.06 / Польша выдала РФ предполагаемого убийцу криминального авторитета

29.06 / Александр Лукашенко об аресте блогера Тихановского: Да, это я дал сигнал

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска