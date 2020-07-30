 

Кардиолог Анна Солощенко назвала продукты, содержащие плохой холестерин

30.07.2020, 20:30, Разное

Врач-кардиолог Анна Солощенко пояснила о продуктах, содержащих плохой холестерин. Это вещество способно накапливаться, оседая на стенках сосудов сердца, головного мозга и других важных органов, и приводить к различным заболеваниям.
Анна Солощенко, для предотвращения вреда от плохого холестерина, советует отказаться от употребления свиного мяса, баранины и жирных сортов говядины. Вред организму также могут принести субпродукты, колбасы, копчености и консервы. Специалист рекомендует ввести в рацион мясо птицы, кролика, а также нежирные сорта говядины и телятины. Среди молочных продуктов эксперт предлагает отдавать предпочтение обезжиренным: в сметане должно быть не более 15% жира, в сыре – 5%, а в молоке – максимум 2,6%. От жирных сортов сыров (желтого цвета) лучше отказаться, заменив их белыми, содержащими до 20% жирности. Однако, по словам кардиолога, и эти виды можно есть лишь несколько раз в неделю по 50-100 граммов.

Специалист советует умеренно потреблять желтки яиц, майонез и сливочное масло, поскольку в составе этих продуктов присутствует большое количество насыщенных жиров.





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