Зеленский предложил ввести в Украине шесть новых государственных праздников

30.07.2020, 20:20, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину проработать вопрос признания шести религиозных праздников государственными. Указ № 303/2020 опубликован 30 июля на сайте главы государства.

Глава государства подписал указ, в котором предлагается признать религиозные праздники Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-Ашана, Хануку и Пасху западного обряда государственными, чтобы обеспечить конституционные права и свободы граждан, а также реализовать равные права и возможности всех верующих Украины.

Правительство должно обсудить этот вопрос с Всеукраинским советом церквей, религиозными организациями и Украинским институтом национальной памяти, после чего внести на рассмотрение Рады соответствующий законопроект.