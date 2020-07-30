Митинг в поддержку Тихановской в Минске собрал более 25 тыс. человек

30.07.2020, 20:16, Новости дня

В Минске проходит митинг в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. По подсчетам правозащитников, на нем собрались не менее 25 тыс. человек.

Начался митинг в 16.00 (совпадает с мск) в парке Дружбы народов, еще до начала мероприятия людей начали пропускать за ограждения, пишет Tut.by.

При этом митинг проходит в формате большого концерта. Люди столпились возле сцены, на траве, свободного места на огороженном для митинга участке осталось немного.

По данным правозащитников, на мероприятии собрались не менее 25 тыс. человек, отмечает издание.

Само выступление Тихановской началось ближе к 21.00, люди встретили кандидата криками «Свобода» и «Жыве Беларусь». Политик начала выступление на белорусском языке, но продолжила говорить на русском.

До выступления Тихановской в парк приехал адвокат и доверенное лицо бывшего претендента на пост главы государства Виктора Бабарико Максим Знак. Он намеревался выступить на митинге в качестве музыканта, и привез с собой гитару.

В четверг Тихановская вызывала действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко на дебаты в формате «один на один», которые, по ее задумке, должны пройти на стадионе в Минске.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. Кандидатами зарегистрированы пять человек. Предвыборная агитация стартовала 14 июля, она пройдет до 8 августа включительно.

Ранее сообщалось, что в отношении мужа Светланы Тихановской – блогера Сергея Тихановского возбуждено уголовное дело по факту призывов к насильственным действиям против правоохранителей.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что у лидера Белоруссии Александра Лукашенко остался последний реальный соперник на выборах. После «удаления с поля» двух главных оппозиционных кандидатов, неожиданной альтернативой Лукашенко стала домохозяйка Светлана Тихановская. В политике она новичок и известна только как супруга популярного блогера.