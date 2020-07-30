Мнение: Переключатель

30.07.2020, 20:15, Разное

В определенном смысле вчерашнее задержание "диких гусей", мирно перемещающихся куда-то на чужую войну, создает для Кремля возможнсть переключить повестку. Теперь хабаровские события уходят на второй план, возникает новый информационный повод, тоже не слишком приятный, но уж какой есть.

Вполне возможно, что сейчас вся машина пропаганды бросится обсасывать эту ситуацию, лишь бы как можно подальше убрать более важные и серьезные темы. А там, глядишь, еще чего-нибудь стрясется, а потом еще – вот проблема и рассосалась. Кремлевский метод решения проблем примитивен – вместо решения предыдущей катастрофы создавать новую.

С боевиками, конечно, неудобно вышло, да и вряд ли специально, но крайне вовремя. Поэтому, в отличие от большинства промахов и провалов, этот постараются использовать по-полной. То, что объяснения Пескова ("ЧВК в России юридически не существует, значит, нет и предмета для обсуждения") выглядят, мягко говоря, глупо, в данном случае значения не имеет. С него как с гуся вода, и не такое лепил, а задачу выполнит.