Компания Eli Lilly надеется получить одобрение экспериментального метода лечения COVID-19

30.07.2020, 20:14, Новости дня

Компания Eli Lilly and Co заявила в четверг, что планирует протестировать экспериментальный способ лечения коронавируса с целью получить одобрение регулирующих органов, хотя компания пока не получила данных об эффективности своей методики.

Компания заявила, что экспериментальный препарат на основе антител, LY-CoV555, разрабатываемый совместно с канадской биотехнологической компанией AbCellera, перешел в среднюю стадию тестирования, а в ближайшие недели планируется перейти к финальной стадии.

Lilly рассчитывает получить данные по средней стадии в четвертом квартале.

«Пока это выглядит безопасным, почему бы не продвинуться вперед? Все дело в соотношении риска и вознаграждения, а вознаграждение может быть огромным, если что-то сработает», – считает аналитик UBS Навин Джейкоб.

Как пояснил глава научного отдела компании Даниэль Сковронски, перейти к испытаниям эффективности было решено, поскольку ранние данные о лечении антителами были в основном сфокусированы на безопасности.

Eli Lilly разрабатывает еще одну методику лечения антителами совместно с китайским производителем лекарств Shanghai Junshi Biosciences.

Эти препараты относятся к классу методов лечения, известных как моноклональные антитела, которые являются одними из наиболее широко используемых биотехнологических лекарственных средств. Regeneron Pharmaceuticals и другие производители лекарств тестируют аналогичные препараты против COVID-19.

Данные о продажах Elly Lilly во втором квартале оказались ниже прогнозов Уолл-стрит, поскольку она потеряла почти 500 миллионов долларов из-за того, что пациенты избегали посещения больниц и врачей на раннем этапе пандемии. Акции компании опустились почти на 6 процентов.

«Мы ожидаем, что это будет продолжаться, пока не придумают вакцины и новые лекарства для борьбы с распространением инфекции», – сказал генеральный директор компании Дэвид Рикс.