 

Осознанное потребление: королева Летиция путешествует по Испании в старых нарядах

30.07.2020, 20:10, Разное

Турне испанских монархов по различным достопримечательностям и важным местам родной страны продолжается. Одни из первых монархов, начавших активно посещать по долгу службы разные мероприятия, они провели весь последний месяц в постоянных разъездах. Летиция и Филипп были в стране Басков и на Майорке, ездили на Канарские острова… Пару недель назад супруги на время вернулись из своего “послековидного” турне в Мадрид, где посетили местный кинотеатр (в то время как в Барселоне оные начали закрываться), а после открыли театральный фестиваль – в масках, но уже без соблюдения какой-либо социальной дистанции. Затем вновь уехали – в Галисию. 

И если для этого последнего визита, состоявшегося на прошлой неделе, Летиция выбрала новое платье с модным растительным принтом, то в последующие несколько дней решила вернуться к уже проверенным временем нарядам из своего гардероба. Во время поездки в города Наварру она надела бирюзовое платье бренда Sandro Paris, которое раньше носила в 2018 и 2019 годах во время официальных визитов. В этом населенном пункте Летиция и Филипп посетили Ассоциацию церебрального паралича Наварры, пообщались с местными пациентами, а также с врачами.

Королева Летиция и король Филипп в Наварре

На следующий день король и королева прибыли уже в Кантабрию – регион на северном побережье Испании. Там Летиция и Филипп посетили ярмарку крупного рогатого скота в Торрелавеге, пообщались с представителями рыболовной отрасли и Гильдии рыбаков и даже сами поуправляли морским судном. Для столь насыщенного различными активностями дня Летиция решила выбрать комбинезон от испанского бренда Uterque. Этот темный комплект с цветочным принтом она надевала еще в 2018 году, во время визита в Доминиканскую республику. К слову, во время обоих выходов классическим шпилькам королева предпочла туфли на танкетке.

Летиция и Филипп в Кантабрии





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