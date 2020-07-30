 

Медики перечислили лучшие продукты при самых распространенных заболеваниях

30.07.2020, 20:09, Разное

Еда играет огромную роль для состояния организма человека. Медики назвали лучшие продукты, позволяющие предотвратить такие распространенные заболевания, как атеросклероз, сахарный диабет, жировой гепатоз печени и другие.
Диетолог Матиас Ридл рекомендует употреблять авокадо для избежания атеросклероза. Этот экзотический плод способствует снижению уровня плохого холестерина и восполняет дефицит калия в организме. При данном заболевании эффективно помогает миндаль, богатый мононенасыщенными и полиненасыщенными жирными кислотами, а также магнием, нормализующим кровяное давление.

Для предотвращения гипертонии полезно употреблять чай из гибискуса, свеклу и содержащий витамины А, С, Е, магний, цинк, ананас. Последний важен для разжижения крови благодаря салициловой кислоте. С целью профилактики развития деменции специалист советует часто есть морскую рыбу, включая тунец, скумбрию, сельдь, а также потреблять какао и льняное масло.

Грейпфрут, шпинат, одуванчики помогут избежать такого заболевания, как жировой гепатоз печени. От мигрени станут полезными имбирь, морская рыба и масло, снабжающее клетки альфа-линоленовой кислотой, улучшающей циркуляцию крови. Для борьбы с остеопорозом подойдут капуста, способствующая выработке необходимого для прочности костей остеокальцина; содержащие полифенол сливы; миндальное “молоко”.

От синдрома раздраженного кишечника рекомендуются семена подорожника, перцы и папайя. Последняя богата папаином, расщепляющим пищевой белок. Диетолог объяснил, что для облегчения состояния при диабете второго типа следует добавлять в блюда яблочный уксус. Он позволяет повысить чувствительность к инсулину, также, как и миндаль. Снизить уровень глюкозы может алоэ, богатый антигипогликемическими фитостеролами.





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