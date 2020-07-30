 

“Воспитываю девочек как девочек”: Ксения Бородина рассказала о своих принципах воспитания дочерей

30.07.2020, 20:09, Разное

Недавно популярная ведущая реалити-шоу “Дом-2” Ксения Бородина дала интервью одному из отечественных изданий, в котором поделилась с поклонниками массой интересных фактов о себе. В частности, знаменитость пояснила о методах, посредством которых воспитывает своих дочерей.
Главным постулатом, который присутствует в воспитательном процессе, Ксения Бородина назвала необходимость осознания девочками, что они вовсе не являются “принцессами”. Ведущая заявила, что 11-летней Марусе и 5-летней Теоне она с детства прививает принципы трудолюбия и самодостаточности, потребности в получении образования и саморазвитии. Ярким образом для подражания ведущая назвала Золушку, ведь именно её трудолюбивое поведение в итоге позволило найти ей своего прекрасного принца. Склонность к капризам и лени в воспитании однозначно не приветствуются Бородиной. Что же касается ухода за собой, что в этом вопросе она не считает необходимым находить какие-то “особые слова”. “Я просто воспитываю девочек как девочек. Учу их хорошо выглядеть, быть опрятными, причесанными”, – пояснила Бородина.

Примечательно, что на вопрос журналиста о поддержании собственного внешнего вида дома телеведущая ответила, что необходимости быть всегда “при полном параде” нет. Тем не менее, по мнению красавицы, даже в домашней обстановке неопрятности не может быть места, и даже одетой в футболку или спортивный костюм нужно выглядеть аккуратно и стильно. “Я показываю своим дочкам на собственном примере, как должна вести себя женщина”, – резюмировала Бородина. Об этом пишет Wday.ru.





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