Бывший телохранитель рассказал, как Джоли соблазнила Питта

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30.07.2020, 20:08, Новости дня

Бывший телохранитель голливудской актрисы Анджелины Джоли Марк Бехар рассказал о том, как ей удалось соблазнить своего экс-супруга Брэда Питта. По признанию мужчины, артистка все время флиртовала с коллегой во время съемок фильма «Мистер и миссис Смит».

На съемочной площадке Джоли все время подшучивала над Питтом, их симпатия была очевидна всем, передает Рен ТВ со ссылкой на US Weekly.

Бывший телохранитель также поведал, что постоянно видел, как артисты целуются в трейлерах и помогал им передавать друг-другу записки.

«Анджелина и Брэд постоянно смеялись и флиртовали друг с другом, вели себя как два школьника, которые влюблены друг в друга. Это было так мило», – рассказал Бехар.

Однако другой источник, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что Джоли соблазнила Питта, отказавшись от телесного белья в одной из сцен. Таким образом, артистка снялась обнаженной.

«Она в конце концов отказалась от костюма и залезла к нему в постель голой! Это самое основное, что мы все запомнили из этого фильма», – отметил источник.

Напомним, пара прожила вместе 10 лет и вступила в брак только в августе 2014 года. У них шестеро детей, трое из которых приемные.

В мае 2017 года Питт признался, что после того, как его супруга подала на развод, он отказался от алкогольных напитков и перешел на клюквенный сок.

Два года спустя бывшие супруги завершили раздел имущества и оформили опеку над шестью детьми.





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