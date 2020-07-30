 

Что произошло за ночь 30 июля

30.07.2020, 20:05, Разное

Коротко.

  • Михаил Дегтярев пояснил об иностранных провокаторах на митингах в Хабаровске. Врио губернатора Хабаровского края считает, что у первых акций протеста организаторов не было, но затем к митингующим присоединились «все известные проходимцы, кто занимается организацией, накачкой, провокациями», в том числе выходцы из Грузии.

  • Оперштаб сказал о смерти от коронавируса еще 12 человек в Москве. Общее число умерших в столице достигло 4446, а в РФ — 13 685. Первое место в мире по этому показателю по-прежнему остается за США: там COVID-19 унес жизни уже больше 150 тысяч человек.

  • Сенат США заявил о попытках Ротенбергов обойти санкции с помощью рынка произведений искусства. По данным сенаторов, связанные с российскими миллиардерами компании после введения санкций против бизнесменов продолжали совершать сделки на арт-рынке. Дело в том, что американский арт-рынок не регулируется нормами закона о борьбе с отмыванием денег, поэтому многомиллионные сделки здесь могут проводиться в интересах тех, кто ранее попал под ограничения.

  • Тарифы с безлимитным интернетом перегрузили сети. По этой причине операторы, для которых проблема встала особенно остро во время пандемии, переводят услугу в разряд премиальных. Абонентам предлагают пакеты, в которых стоимость 1 Гб интернета продолжает снижаться.

    • Источник: Новая газета





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