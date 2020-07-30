 

Обнаружена связь между здоровьем в старости и смехом

30.07.2020, 20:01, Новости дня

Во время нового исследования ученые обнаружили, что у пожилых людей, которые в повседневной жизни не смеются, в дальнейшем состояние здоровья будет ухудшаться. По словам ученых, риск того, что в будущем таким людям потребуется посторонняя помощь и они не смогут себя обслужить, возрастает в 1,4 раза.

В течение трех лет специалисты проводили наблюдения за людьми старше 65 лет. Во время эксперимента, в котором принимали участие 14 233 добровольца, обнаружилось, что у тех, кто почти не смеется, риск потерять способность самостоятельно двигаться и обслуживать себя возрастает в 1,4 раза.

По словам ученых, такие результаты были обнаружены впервые мире. Ученые предполагают, что механизм этого явления следует искать в повышении иммунитета.





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