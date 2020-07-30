Наталья Фриске изменила образ во избежание сходства с покойной сестрой

30.07.2020, 19:53, Разное

Известная юрист и актриса Наталья Фриске, являющаяся сестрой покойной певицы Жанны Фриске, разместила в разделе Stories своей страницы в Instagram фотоснимок, на котором продемонстрировала преображение своего имиджа. В частности, кардинального изменения претерпела прическа знаменитости.

Стоит отметить, что Наталья Фриске не так давно обзавелась “афрокудрями”, и это сделало её очень похожей на покойную экс-вокалистку группы “Блестящие”. Однако такой стиль понравился далеко не всем подписчикам актрисы – часть посетителей её микроблога начали сетовать, что такая выразительная аналогия с Жанной Фриске не вполне уместна для её сестры. Свежее же фото в Stories успокоило фанатов, ведь теперь голову знаменитости украшают длинные прямые локоны.



Примечательно, что сравнение Натальи Фриске с её сестрой является далеко не новинкой. Они обе были внешне были похожи еще с детства, а в 2008 году сёстры даже представляли группу “Блестящие” вдвоем, правда – всего в течении 3 месяцев.