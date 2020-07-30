Россиянам начали выдавать водительские права нового образца

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30.07.2020, 19:48, Новости дня

Госавтоинспекция начала выдавать водительские права нового образца. Главным отличием документов нового типа от старого является трехъязычная надпись на лицевой стороне удостоверения.

Кроме того, фраза «водительское удостоверение» продублирована на французском и английском языках, информирует Autonews.

Отмечается, что благодаря изменениям форму водительского удостоверения приведут в соответствие с российским законодательством и нормами международного права, включая положения Конвенции о дорожном движении, принятой 8 ноября 1968 года в Вене. Согласно правилам конвенции, жители ратифицировавших ее государств могут путешествовать по этим странам с правами национального образца. В число государств входит и Россия.

Ранее сообщалось, в каких именно странах россиянам необходимо международное водительское удостоверение.





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