Депутат в Петербурге задержан по подозрению во взятке

30.07.2020, 19:48, Новости дня

В Петербурге задержали депутата Законодательного собрания города Романа Коваля и его помощника Андрея Гришина по делу о получении взятки, сообщил Следственный комитет России.

«По версии следствия, Коваль, являясь депутатом Заксобрания Санкт-Петербурга, в период с 2018 по 2020 год получил от предпринимателя лично и при посредничестве своего помощника Гришина взятку в виде денег и автомобиля на общую сумму более 15 млн рублей», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным СК, депутат пообещал поспособствовать в выделении средств через поправки к проектам законов о бюджете города некоторым госучреждениям Петербурга, с которыми позже представляемые бизнесменом фирмы заключали госконтракты.

«Размер взятки составлял 20% от суммы выделенных бюджетным учреждениям денежных средств. При получении очередной части незаконного денежного вознаграждения 30 июля с поличным задержан помощник депутата, а затем и сам депутат», – добавили в СК.

В скором времени планируется предъявить обвинение обоим подозреваемым. Следствие намерено ходатайствовать об аресте депутата и его помощника.

В июле мэр Томска Иван Кляйн подписал заявление об отставке по собственному желанию своего заместителя Евгения Сурикова, обвиняемого в получении крупной взятки. По данным следственного управления СК по Томской области, вице-мэр с 2016 по 2018 годы лично получил от некой гражданки взятку в крупном размере за покровительство. На рабочем месте и в доме чиновника прошли обыски. Кировский районный суд Томска заключил его под стражу на два месяца.