 

В РПЦ предупредили о последствиях развития суррогатного материнства в РФ

30.07.2020, 19:48, Новости дня

Суррогатное материнство морально недопустимо и его развитие в РФ приведет к новым преступлениям, сообщил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«В июне российская общественность была потрясена известием о том, что в московской квартире найдены рожденные для иностранных пар суррогатными матерями младенцы, которые готовились к отправке за границу, но задержались в РФ из-за коронавирусных ограничений. Полагают даже, что детей передавали в том числе и однополым парам. Эта до безобразия циничная история показала, чем оборачивается суррогатное материнство в реальности, а не на словах, которые могут быть очень красивыми», – написал Легойда в своем Telegram-канале.

По его словам, резонансная находка младенцев – «верхушка айсберга большого и, по-видимому, очень прибыльного бизнеса».

«Чем шире будет развиваться в РФ практика суррогатного материнства, тем чаще мы будем встречаться с подобными случаями, убеждающими нас в ее моральной недопустимости», – подытожил представитель Русской церкви.

В январе патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что суррогатное материнство эксплуатирует женщин и подразумевает торговлю людьми. Также в РПЦ заявляли, что суррогатное материнство превращает человека в биологическую особь.

Напомним, в Москве арестованы три фигуранта дела о торговле детьми от суррогатных матерей, еще одного фигуранта посадили под домашний арест.

В январе 2020 следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка суррогатной матери и торговли детьми в городском округе Одинцово. Мальчик, рожденный суррогатной матерью в декабре 2019 года, находился под присмотром няни в квартире, где также находилось еще трое детей, рожденных аналогичным способом. Уточняется, что родители детей – иностранцы, они занимались оформлением документов на детей, чтобы уехать с ними за рубеж.





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