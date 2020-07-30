Журналист о задержании россиян в Белоруссии: Действия Лукашенко – “удар в нос” Путину

30.07.2020, 19:43, Разное

Накануне в телеграм-каналах появилась версия о том, что сотрудники ЧВК использовали Минск как перевалочный пункт. Венедиктов отнесся к этому с сомнением. Аэропорт белорусской столицы – не самое подходящее место для переброски в другие страны. К тому же, российские частные военные компании предпочитают отправляться за рубеж из Ростова-на-Дону, пишет главред “Эха” в своем телеграм-канале.

Он предположил, что россияне собирались в Белоруссии на случай дестабилизации ситуации в республике. По его словам, в Москве сомневаются, что Лукашенко сможет сохранить власть. Венедиктов предположил, что белорусский лидер разгадал замысел Кремля и воспринял действие Москвы как угрозу своему положению.

Журналист уверен: просто ради пиара и шума в СМИ Лукашенко не решился бы на задержание россиян. Произошедшее Венедиктов считает “не просто пощечиной Путину, а ударом в нос”.

О задержании бойцов российской частной военной компании под Минском стало известно в среду, 29 июля. Государственные белорусские СМИ причислили их к ЧВК Вагнера, позже в российских средствах массовой информации появились сообщения о том, что это были члены ЧВК “Мар”.

После произошедшего Александр Лукашенко собрал срочное заседание Совета безопасности Белоруссии. Он потребовал от ведомств обратиться к Кремлю за разъяснениями. На следующий день в Минске заявили, что в республике могут находиться еще около 200 сотрудников российских ЧВК.

"По оперативной информации в Беларуси могут находиться до 200 боевиков. Ведутся их поиски", – сообщил госсекретарь Совбеза.

Цирк. А что их искать? Известно же, что боевики, когда прячутся от КГБ Беларуси, живут всей толпой, ходят строем, не пьют и носят военную одежду.

— Радио Стыдоба (@RadioStydoba) July 30, 2020