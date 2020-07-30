 

Кремль отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

30.07.2020, 19:43, Разное

Пресс-секретарь Владимира Путина
Дмитрий Песков
сообщил, что на данный момент посол России общается с представителями МИД в Минске. С помощью этих переговоров Москва рассчитывает узнать подробности произошедшего.

Отмечается, что необходимую информацию также пытаются получить с помощью спецслужб. Кремль надеется, что права задержанных россиян не будут нарушены.

Песков считает инсинуациями заявления Минска о причастности России к массовым протестам в Белоруссии. Владимир Путин и Александр Лукашенко пока не станут говорить на эту тему по телефону.

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что в компании задержанных нет украинцев.

Напомним, в Минске и на юге Белоруссии заключили под стражу 33 гражданина России. Есть предположение, что они служили в ЧВК Вагнера. На них завели уголовные дела за подготовку теракта. Задержанным грозит до 20 лет тюрьмы.

Любопытно, что за несколько дней до произошедшего Александр Лукашенко предостерег силовиков – к протестам могут привлечь профессиональных военных, которые “зарабатывают на провокациях”.





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