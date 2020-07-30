В Москве ответили на слухи в украинских СМИ о «планах России» выйти из переговоров по Донбассу

30.07.2020, 19:30, Новости дня

В письме замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака другим участникам «нормандской четверки» нет предложений по выходу РФ из переговоров по урегулированию в Донбассе, сообщил источник, близкий к переговорам с российской стороны.

«Козак действительно направлял письмо своим коллегам по нормандскому формату. В нем речь идет о неэффективности переговорного процесса в формате работы политических советников, однако письмо не содержит предложений о выходе РФ из переговоров. Напротив, РФ последовательно предлагает ряд конкретных мер по повышению эффективности переговорного процесса в целях имплементации минских договоренностей и политического урегулирования конфликта на востоке Украины», – сообщил собеседник ТАСС.

Ранее издание «Страна.ua» со ссылкой на письмо Козака сообщило, что замглавы администрации президента РФ якобы предложил отказаться от формата встреч на уровне советников глав государств.

Согласно этим данным, работу советников в нормандском формате Козак в письме назвал неэффективной, и отметил, что соглашение о прекращении огня принималось без участия Франции и Германии, оно основывалось на российских предложениях.

Отмечается, что письмо порталу передал источник из офиса украинского президента.

Также Козак якобы назвал бессодержательным документ, который готовится в рамках «нормандского формата».

«Со всей ответственность заверяю, что я не намерен дальше участвовать в этом бесконечно длящемся «спектакле» с откровенной имитацией бурной деятельности по урегулированию», – цитирует издание якобы высказывание замглавы администрации российского лидера.

Козак, по данным портала, предложил ограничить работу помощников лидеров стран «нормандского формата» исключительно техническим сопровождением встреч глав государств, и передать согласование вопросов, которыми раньше занимались советники, министрам иностранных дел «четверки».

Издание отмечает, что «Козак объявил о том, что РФ не намерена больше участвовать в формате переговоров, где с украинской стороны участником выступает глава офиса президента [Украины] Андрей Ермак».

Ранее Москва призвала Киев выполнить обязательства по Минским соглашениям.

Напомним, в прошлый понедельник вице-премьер Украины, заместитель главы делегации Киева в Контактной группе по Донбассу Алексей Резников выразил мнение, что Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе необходимо «модернизировать». Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о неприемлемости закрепления особого статуса Донбасса в конституции.

Позже представитель Киева в Контактной группе по Донбассу Денис Казанский назвал Минские соглашения «практически нереализуемыми». Он подчеркнул, что без Минских соглашений «нет вообще никаких соглашений по поводу ситуации в Донбассе». «Это развязывает руки и мы переходим снова к горячей стадии войны, пока не будет подписан «Минск-3», – сказал Казанский, добавив, что нужна «трансформация» договоренностей.

Отметим, в Кремле подчеркивали, что отказ Киева от Минских соглашений лишит процесс по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины переговорной базы. В Кремле предупреждали о последствиях отказа Киева от Минских соглашений.