Ученые: Загадочная “девятая планета” может быть черной дырой

30.07.2020, 19:30, Разное

Ученые давно исследуют вопрос существования “девятой планеты” – таинственного небесного тела, невидимого для спутников. Представители Гарвардского университета пришли к неожиданному выводу: загадочная планета может быть черной дырой.

Версия существования гипотетической планеты, располагающейся во внешней области Солнечной системы, основана на результатах изучения транснептуновых объектов. Последние являются небесными телами, вращающимися вокруг Солнца по орбите, которая пролегает намного дальше восьмой планеты – Нептуна. Астрофизики смогли вычислить приблизительные характеристики таинственного объекта – его вес в 10 раз больше Земли и для обращения вокруг светила ему необходимо около 15 000 земных лет. Однако многолетние космические исследования не пролили света на существование “девятой планеты”.

Ученые удивлены, что с помощью современных средств наблюдения не удалось заметить объекта, напоминающего массивное тело, освещающееся Солнцем. Этот факт заставил экспертов выдвинуть версию о существовании компактной черной дыры вместо мистической Planet Nine. Ее размер может не превышать крупного яблока, а масса, возможно, в 5-10 раз больше массы земного шара. О существовании подобных черных дыр в свое время говорил Стивен Хокинг и другие специалисты. Они утверждали, что это – исконные черные дыры, которых во Вселенной может быть множество.