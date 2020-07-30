 

Российский истребитель над Черным морем перехватил американских разведчиков

30.07.2020, 19:30, Новости дня

Российский Су-27 осуществил перехват двух военных американских самолетов над Черным морем, сообщило Министерство обороны России.

Над нейтральными водами Черного моря в четверг были зафиксированы приближающиеся к российской границе две воздушные цели, для их перехвата был поднят в воздух Су-27, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

«Экипаж российского истребителя последовательно приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США», – пояснили в министерстве.

Американские самолеты вскоре развернулись и полетели в сторону от границы России, после чего истребитель вернулся на аэродром базирования.

Ранее подобный перехват проходил 27 июля. 23 июля также сообщалось, что Су-27 подняли на перехват самолета-разведчика над Черным морем.





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