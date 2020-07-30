 

Певица Валерия пояснила слова Пригожина о “нищих” артистах

30.07.2020, 19:23, Разное

Звезда пошутила, за комментарии по любому вопросу у них в семье отвечает именно супруг. Правда, он не всегда разбирается до конца в вопросе, поэтому периодически попадает впросак. Так же случилось и с мнением по поводу выплат от государства.

Как отметила Валерия, ее муж имел в виду не известных на всю страну звезд, а именно артистов, которые работают в цирках, областных театрах, занимаются праздниками. Она добавила, что из-за пандемии массовые мероприятия запрещены, а значит, многие трудяги из сферы развлечений остались без прибыли.

“Дольше, чем представители других профессий, артисты не смогут работать. У многих нет подушки безопасности. Поэтому Йося и говорит, что в бедственном положении находятся люди”, – сокрушается певица.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 4 Дек 2018 в 1:00 PST

Также знаменитость уточнила про собственные доходы и расходы в связи с коронавирусом. “Я – артист-предприятие, у меня огромное количество людей на плечах. У каждого из них есть семья, есть дети, я это понимаю. Да, у меня нет концертов, да, у меня нет доходов, и все эти месяцы мы выплачиваем зарплаты за свой счет. И я, и многие другие артисты, но не все, не у всех есть такая возможность”, – рассказала Валерия.

Она отметила, что многие компании закрылись или распустили своих людей из-за отсутствия средств к существованию. “Пострадали очень многие”, – говорит артистка.





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