 

В Сети появились премьерные серии пятого сезона мультфильма “Маша и Медведь”

30.07.2020, 19:23, Разное

Для просмотра доступны пока две серии. Эпизод под названием “Большой
поход”, повествует о путешествии персонажей ленты к проснувшемуся вулкану. Мультфильм “Что
внутри?” покажет, как Маша конструирует технику.

Третья серия “Маши и Медведя” увидит свет 27 августа.
Эпизоды будут появляться в Сети не чаще раза в месяц.

Отметим, что в пятом сезоне мультфильма всего 26 эпизодов.
Выпускает картину компания Animaccord.

Напомним, в 2019 году сериал “Маша и Медведь” отметил круглую
дату – десять лет с момента премьеры. За эти годы российский мультик влюбил в
себя маленьких зрителей по всему миру. Мультик “Маша и Медведь” переведен на 39 языков, его смотрят в 150 государствах.

Более того, сериал о непоседливой Маше и ее буром друге попал
в Книгу рекордов Гиннесса. Мультик оказался самым популярным на
видеохостинге “Ютуб”. Самой любимой у зрителей стала серия “Маша плюс каша” – четыре миллиарда просмотров.





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