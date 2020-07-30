 

Пушков оценил идею Трампа о переносе выборов в США

30.07.2020, 19:16, Новости дня

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал предложение Дональда Трампа отложить выборы президента в США на более поздний срок.

«Трамп задумался о возможности переноса выборов из-за COVID-19, так как «всеобщее голосование по почте сделает их самыми неточными и жульническими в истории США», – написал Пушков на своей странице в Twitter.

По его словам, оппоненты американского лидера будут «резко против».

Кроме того, сенатор отметил, что США движутся к «самым скандальным и спорным» выборам в истории, а их итог будет непредсказуем.

В четверг президент США Дональд Трамп поставил вопрос о переносе выборов президента страны. По словам американского лидера, голосование по почте из-за коронавируса приведет к тому, что выборы 2020 года станут «самыми недостоверными и нечестными в истории», а это «большой позор для США».





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