Мнение: Сила Сибири

30.07.2020, 19:10, Разное

У "Силы Сибири" возникли вполне ощутимые проблемы. Система не может выйти на плановую мощность. Общий объем поставок меньше запланированного на 40%, и пока нет никаких надежд на изменение ситуации. "Сила Сибири" на нынешнем этапе рассчитана на поставку в Китай 5 млрд кубометров по принципу "бери или плати", однако за январь-май поставлено всго 1,3 млрд кубометров, что в годовом выражении дает чуть больше 3 млрд кубометров.

Причина – в нежелании китайцев брать больше, причем их совершенно не смущает, что по контракту они обязаны выбрать и заплатить в обязательном порядке 4,25 млрд кубометров. Газпром не в том состоянии, чтобы требовать выполнения контрактных обязательств со стороны китайских партнеров. Спасибо, что вообще не забывают.

"Сила Сибири" обошлась в постройке примерно в триллион рублей. При таких темпах и объемах срок ее окупаемости, который и без того туманен и скрыт в толще будущих времён, вообще перестает иметь сколь-либо актуальное значение. На Солнце выгорит весь водород, за ним – гелий, потом наша звезда схлопнется в белый карлик – и всё это время вокруг неё будет вращаться "Сила Сибири", которую Миллер всё еще будет пытаться окупить. Вместе с двумя трубами Турецкого потока и строительством Северного потока-2