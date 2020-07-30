Ученые заявили о большой пользе аэробных упражнений для пациентов с жирной печенью

30.07.2020, 19:09, Разное

Ирландские исследователи провели исследование на предмет изучения пользы аэробных упражнений для пациентов, страдающих стеатозом печени (жировым гепатозом). По словам исследователей, занятия аэробикой могут быть полезнее, чем снижение массы тела.

В процессе исследования учеными, представляющими Тринити-колледж (Дублин, Ирландия), особое внимание было уделено фактору повышения физической активности пациентов посредством использования такого вида тренировок, как аэробные упражнения. Примечательно, что для оценки улучшений в рамках научной работы использовалась биопсия. В результате было выявлено, что, даже без достижения визуально ощутимой потери массы тела, спортивная нагрузка может обеспечить ощутимое улучшение. По мнению экспертов, результаты свидетельствуют о факте существования необходимости в применении более эффективного подхода к проявлениям тренировочной активности. “Это исследование ясно демонстрирует клиническую пользу от физических упражнений при стеатозе печени всего за 12 недель и показывает клиническую выгоду от улучшения кардиореспираторных показателей”, – резюмировал один из авторов научной работы, доктор Филипп О Горман.

Впрочем, специалисты предупредили, что в условиях долгосрочной перспективы одних лишь физических тренировок может в итоге оказаться недостаточно. Об этом пишет Alimentary Pharmacology and Therapeutics.