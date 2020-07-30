Экс-претендент на выдвижение в президенты Герман Кейн скончался после заражения коронавирусом

30.07.2020, 19:06, Новости дня

Герман Кейн, боровшийся за выдвижение в президенты от Республиканской партии в в преддверии выборов 2012 года, скончался после заражения коронавирусом, говорится в заявлении на его вебсайте и странице в Facebook.

Болезнь диагностировали у Кейна в конце июня после того, как он принял участие в митинге президента Дональда Трампа в Талсе, штат Оклахома, где многие люди находились на близком расстоянии друг от друга без масок.

«Мы убиты горем. Мир потерпел большую потерю. Герман Кейн покинул нас и отправился к Создателю», – говорится в сообщении на его официальном сайте.