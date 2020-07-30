Юрист: Расчленившая тело рэпера Картрайта супруга может отделаться штрафом

30.07.2020, 18:53, Новости дня

Если в смерти 31-летнего рэпера Энди Картрайта, которого расчленила супруга, действительно никак не замешена его жена, то ей грозит лишь штраф, сообщил газете ВЗГЛЯД адвокат по уголовным делам Максим Калинов.

В квартире в Санкт-Петербурге обнаружили фрагменты тела и конечностей рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко). Его супруга рассказала, что мужчина скончался от передозировки наркотиков. Якобы, чтобы не портить репутацию исполнителя, она его расчленила и собиралась избавиться от останков, заявив о его бесследном исчезновении. Возбуждено уголовное дело, девушка пока является свидетелем.

«Если в смерти рэпера действительно никак не замешена его супруга, то она проходит по 244 статье УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения), потому что расчленение трупов, которые еще не были захоронены, тоже сюда относятся. За это предусмотрен штраф в размере до сорока тысяч рублей, либо год исправительных работ, то есть нет даже в качестве наказания лишения свободы», – говорит Калинов.

Также он отметил, что исходя из своей адвокатской практики, люди, расчленившие тело, оказываются психически неуравновешенными, либо невменяемыми. Также он выразил сомнение в том, что версия жены рэпера правдивая.

«Мне кажется, что судмедэкспертиза все-таки покажет, что смерть произошла не из-за передозировки наркотиков. Потому что такой способ избавления от трупа наводит на мысль, что и умысел был направлен на убийство, а не сокрытие следов смерти от психотропных веществ. Естественно, все это будет установлено, и я убежден со своей стороны, что позже супруга будет привлечена в качестве подозреваемой, а затем ей предъявят обвинения», – считает Калинов.

Ранее в Петербурге во время ссоры, мужчина напал на жену с топором и нанес три удара по голове. Убедившись, что супруга мертва, он отрубил ей голову и конечности, которые спрятал в чемодан. Само туловище он выбросил на улицу.

В ноябре прошлого года доцент СПбГУ Олег Соколов в ходе домашней ссоры застрелил свою сожительницу. Спустя два дня он решил избавиться от тела – расчленив его, часть останков оставил дома, а еще часть выбросил в реку Мойку.