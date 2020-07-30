 

У супруги президента Бразилии обнаружили COVID-19

30.07.2020, 18:53, Новости дня

Первая леди Бразилии Мишель Болсонару заразилась коронавирусом и находится под наблюдением врачей, сообщила пресс-служба главы государства.

«Мишель Болсонару в четверг 30 июля сдала анализ на коронавирус, результат которого оказался положительным», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Состояние ее здоровья оценивается как хорошее, уточняется, что она будет соблюдать установленные для таких случаев санитарные требования. «Первая леди будет находиться под наблюдением медицинского персонала администрации президента», – отмечает пресс-служба.

Сам президент Бразилии Жаир Болсонару заболел коронавирусом в начале июля.

Подозрения на COVID-19 у главы государства возникали еще в марте, после его встречи с президентом США Дональдом Трампом.





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