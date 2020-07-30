Названа страна, куда планировали вылететь задержанные в Белоруссии россияне

30.07.2020, 18:48, Новости дня

Задержанные в санатории под Минском россияне, опоздавшие на рейс самолета, планировали вылететь в Турцию, сообщил посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

«Они намеревались вылететь из Минска в Стамбул 25 июля и не полагали находиться в республике [Белоруссия] сколь бы то ни было продолжительное время, а много позднее планировали вернуться в российскую столицу из другого государства также самолетом, минуя территорию Белоруссии», – говорится в комментарии посла, опубликованном на сайте диппредставительства.

Мезенцев сообщал, что основанием для приезда россиян в Белоруссию стал договор с фирмой, зарегистрированной в республике. У каждого из них есть соответствующий трудовой договор.

«По информации, которую еще предстоит уточнить, россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия, которое – в рамках исполнения обязательств по коммерческому контракту – призвано обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом – отнюдь не в Белоруссии», – уточнял посол.

В среду в Белоруссии задержали 33 россиян, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании Вагнера. Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике. Задержанные начали давать показания, возбуждено дело о подготовке терактов.

Кроме того, Минск заявил о подготовке в РФ «еще двух группировок», чтобы «делать революцию» в Белоруссии.

Одного из задержанных СМИ определили как воевавшего в Донбассе снайпера, а российский писатель Захар Прилепин заявил, что среди задержанных есть несколько человек, которые воевали вместе с ним на юго-востоке Украины. После экстренного заседания белорусского Совбеза и вызова послов РФ и Украины в МИД стало понятно, что есть риск их выдачи Киеву.