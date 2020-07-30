Возможно, вам не кажется: 6 физиологических проявлений депрессии

30.07.2020, 18:44, Разное



4

минуты

Депрессия является одним из самых распространенных психических расстройств, по оценкам Всемирной организации здравоохранения от нее страдают более 264 миллионов человек. Но при этом депрессия остается одним из самых стигматизированных заболеваний, поэтому даже сами больные нередко сомневаются в своем состоянии. А вдруг я все это выдумал? А вдруг мне и правда надо взять себя в руки и встать с кровати?

Очень часто это состояние сопровождается физиологическими проявлениями, в том числе болевыми ощущениями. Если у вас есть один или несколько этих симптомов, которые появились на фоне подавленного настроения, апатии, когда весь мир кажется серым, скорее всего, это признаки депрессии.

Снижение болевого порога

Если вам причиняют сильную боль малейшие царапины или ушибы, чего раньше никогда не было, скорее все, у вас снизился болевой порог. Исследование, проведенное в 2015 году, показало взаимосвязь между депрессией и уменьшением толерантности к боли.

Ученые также доказали, что прием антидепрессантов может не только облегчить депрессию, но также действовать, как обезболивающее.

Боль в спине

Если вы нормально чувствуете себя дома, но едва оказавшись на работе или за студенческой скамьей начинаете чувствовать боль в спине, возможно, ваш организм сигналит о депрессии. Безусловно, боли в спине могут указывать на проблемы с осанкой, последствия травм и различные заболевания, однако между депрессией и болевыми ощущениями в спине существует прямая связь.

Головные боли

У каждого из нас иногда болит голова, которые мы чаще всего списываем на стресс или усталость. Но если головные боли стали вашей ежедневной проблемой, не исключено, что это один из симптомов депрессии, особенно если он сопровождается другими проявлениями — хронической усталостью, апатией, раздражительностью, грустью.

«Депрессивная» головная боль нередко ощущается как пульсирующее напряжение, особенно в области бровей. В таких случаях помогают обычные безрецептурные обезболивающие, но эти симптомы постоянно возвращаются.

Проблемы с глазами или ухудшение зрения

Ученые из Германии провели исследование с участием 80 человек и выяснили, что люди, страдающие депрессией, хуже различают черно-белое изображение. Поэтому если мир вам кажется не только серым и унылым, но еще и слегка туманным, возможно, это один из симптомов депрессии.

Боли животе

Боли и спазмы в животе легко списать на несварение или ПМС. Однако ученые выяснили, что дискомфорт в желудке, вздутие живота, судороги могут быть признаком психического расстройства. Депрессия может вызвать воспаление пищеварительной системы, либо же быть ее следствием.

Кроме того, существует прямая связь между нашим душевным благополучием и состоянием кишечника, который ученые и врачи иногда называют «вторым мозгом». Дисбактериоз, который нарушает баланс бактерий в кишечнике, могут вызвать тревогу и депрессивное состояние.

Проблемы с пищеварением

Запор, диарея, несварение чаще всего вызваны пищевым отравлением либо инфекцией. Однако ученые доказали, что тревожность и депрессия взаимосвязаны с функционированием желудочно-кишечного тракта. Если вы чувствуете, что ваш кишечник работает «не по расписанию» всякий раз, когда вы испытываете приступы тревоги, либо когда вы чувствуете себя грустным, подавленным и разбитым, возможно, у вас депрессия и вам пора обратиться за профессиональной помощью.