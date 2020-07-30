 

Дочь Меладзе нашла нового возлюбленного

30.07.2020, 18:43, Разное

Официально о новом избраннике дочери композитора не говорилось. Однако эту информацию нашли авторы телеграм-канала “Антиглянец”. Кроме того, Инга выкладывает в “Сторис” своего инстаграм-аккаунта фото и видео с бойфрендом.

По слухам, Валерий Меладзе одобрил нового возлюбленного дочери. К слову, сейчас пара отдыхает в Сочи, откуда Инга делится свежими снимками и роликами.

Напомним, в 2019 году стало известно, что старшая дочь Валерия Меладзе подала на развод. Она рассталась с супругом
Нури Вергезе
после двух лет брака. До свадьбы молодые люди встречались несколько лет.

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Публикация от Inga Meladze (@ingameladze) 30 Июн 2020 в 5:11 PDT

Напомним, в этом году Валерий Меладзе отметил 55 лет. Однако из-за пандемии коронавируса певец не смог как следует отпраздновать свой юбилей. Артист признавался, что благодаря карантину многое переосмыслил в своей жизни. Исполнителю пришлось перенести более 50 концертов на следующий год.

Валерий Меладзе рассказывал, что очень рад профессиональному выбору своих наследников – они не идут по его стопам. Правда, дочь Инга пробовала себя в шоу “Голос”, но после участия в проекте поняла, что этот опыт нужен был ей только для того, чтобы осознать, чем она действительно планирует заниматься.





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