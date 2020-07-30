 

Посол высказался о задержанных в Белоруссии россиянах: Опоздали на рейс

30.07.2020, 18:43, Разное

По его словам, россияне ехали через Белоруссию транзитом. Они планировали вылететь из Минска 25 июля, но опоздали на рейс. В результате решили остановиться в лечебном учреждении “Белорусочка”, расположенном недалеко от столицы.

Мезенцев отметил, что основанием для приезда россиян в Белоруссию стал контракт с коммерческим предприятием. У каждого из задержанных был заключен трудовой договор с фирмой. Согласно неподтвержденной информации, они работали охранниками.

Напомним, о задержании граждан России стало известно 29 июля. Они смутили местных жителей нехарактерным для туристов поведением и одеждой в стиле милитари. Власти Белоруссии считают, что россияне являются бойцами частной военной компании Вагнера.

Вечером того же дня президент Александр Лукашенко созвал срочное совещание с членами Совета безопасности. Он назвал случившееся “чрезвычайным происшествием” и потребовал разъяснений у Москвы. В настоящее время Следственный комитет Белоруссии проводит проверку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Александр Лукашенко (@lukoshenko_aleksandr) 20 Апр 2020 в 3:18 PDT

Эксперт Богдан Безпалько заявил, что задержание россиян под Минском напоминает предвыборный спектакль. Александр Лукашенко пытается напугать граждан государственным переворотом. В то же время глава страны хочет показать Западу, что не зависит от Кремля.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / Беременная Джиджи Хадид в прямом эфире показала свой округлившийся живот

10.07 / Мнение: Статистика за июнь

05.07 / Будущее секс-индустрии? В продажу скоро поступят высокотехнологичные куклы-роботы

24.06 / Мнение: “Я его победил!”. Дело Брукса

16.07 / Вместо Дональда Трампа: Натали Портман, Дженнифер Энистон и другие звезды организовали новый полезный флэшмоб

30.07 / Мадонну раскритиковали за рекламирование лекарства от коронавируса

01.07 / Индианка долго не могла забеременеть, а когда узнала причину, то была шокирована

10.07 / Мнение: забавный разговор с российским безработным

20.07 / Мнение: По сколько будем скидываться?

21.07 / Иран не собирается передавать Китаю остров в Персидском заливе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска